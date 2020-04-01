Пожилой мужчина пострадал на пожаре в Ишимском районе

| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области (архив) | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области (архив)

Мужчина 1939 года рождения пострадал на пожаре в д. Синицына в Ишимском районе 27 апреля.

Сообщение о пожаре поступило в 11 часов 38 минут. Горел жилой деревянный дом № 10 на ул. Победы. На месте пожара работали 10 сотрудников пожарных подразделений, было задействовано три единицы техники.

"Огнеборцы заправлялись на пожарном гидранте на расстоянии два километра от места происшествия. На пожаре пострадал один человек. По предварительным данным, пожилой мужчина получил термические ожоги головы, тела и рук I-II степени", – рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" заместитель начальника пресс-службы ГУ МЧС России по Тюменской области Александр Зубарев.

Пламя повредило дом и надворные постройки на общей площади 96 квадратных метров. Соседние строения не пострадали от огня.

Причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки.

Инна Пахомова