Двенадцать человек эвакуировали на пожаре в Тобольске

| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области (архив) | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области (архив)

12 человек эвакуировали из дома в 10-м мкрн Тобольска, в котором произошел пожар, 27 апреля. Есть пострадавший.

Сообщение о пожаре поступило в 22 часа 30 минут. На первом этаже пятиэтажного дома № 62а загорелась однокомнатная квартира.

"Из зоны воздействия опасных факторов пожара эвакуировали 12 человек. Мужчина 1979 года рождения отравился продуктами горения. Он госпитализирован в отделение областной больницы № 3", – рассказал корреспонденту информагентства "Тюменская линия" заместитель начальника пресс-службы регионального МЧС Александр Зубарев.

В ликвидации огня задействовали пять единиц техники, в том числе одну автолестницу. С пламенем боролись 12 сотрудников МЧС.

Огонь повредил внутреннюю отделку и имущество на общей площади два квадратных метра.

По словам Александра Зубарева, пожар мог произойти из-за неосторожного обращения с огнем.

Инна Пахомова