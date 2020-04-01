  • 28 апреля 202028.04.2020вторник
  • USD74,4960
    EUR80,7611
  • В Тюмени 11..13 С 1 м/с ветер западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Более двадцати пожарных боролись с пламенем на улице Ломоносова

Происшествия, 14:04 28 апреля 2020

ГУ МЧС России по Тюменской области (архив) | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области (архив)

26 сотрудников пожарных подразделений Тюмени тушили пожар на ул. Ломоносова 27 апреля. Сообщение о том, что горит деревянный дом №12, поступило около 19 часов.

"На место пожара прибыли восемь единиц техники, с огнем боролись 26 пожарных. Причиной пожара стало нарушение правил устройства и эксплуатации печи", – сообщил корреспонденту информагентства "Тюменская линия" заместитель начальника пресс-службы ГУ МЧС России по Тюменской области Александр Зубарев.

Огонь повредил 72 квадратных метра.

Инна Пахомова

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# ГУ МЧС России по Тюменской области , пожары

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:04 28.04.2020Более двадцати пожарных боролись с пламенем на улице Ломоносова
13:08 28.04.2020Двенадцать человек эвакуировали на пожаре в Тобольске
10:59 28.04.2020Пожилой мужчина пострадал на пожаре в Ишимском районе
10:30 28.04.2020Два водителя пострадали в утреннем ДТП в Тюмени