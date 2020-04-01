Более двадцати пожарных боролись с пламенем на улице Ломоносова

| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области (архив) | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области (архив)

26 сотрудников пожарных подразделений Тюмени тушили пожар на ул. Ломоносова 27 апреля. Сообщение о том, что горит деревянный дом №12, поступило около 19 часов.

"На место пожара прибыли восемь единиц техники, с огнем боролись 26 пожарных. Причиной пожара стало нарушение правил устройства и эксплуатации печи", – сообщил корреспонденту информагентства "Тюменская линия" заместитель начальника пресс-службы ГУ МЧС России по Тюменской области Александр Зубарев.

Огонь повредил 72 квадратных метра.

Инна Пахомова