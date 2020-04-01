Заброшенное здание в Тобольске могло вспыхнуть из-за неосторожного обращения с огнем

| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Неэксплуатируемое здание горело на ул. Мира в Тобольске 27 апреля. Пожар мог произойти из-за неосторожного обращения с огнем.

Тревожный вызов поступил около 18 часов. Прибывшие на место огнеборцы увидели, что горит двухэтажное строение.

| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

"На месте работали пожарные 37-й пожарной части. С огнем боролись восемь человек. Для беспребойной подачи воды пожарные прокладывали магистральную линию", – рассказал корреспонденту информагентства "Тюменская линия" заместитель начальника пресс-службы ГУ МЧС России по Тюменской области Александр Зубарев.

Огонь повредил 100 квадратных метров внутренней отделки.

Инна Пахомова