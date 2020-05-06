Тюменские волонтеры Победы поздравят фронтовиков лично

| Фото: Волонтеры Победы. Тюменская область во ВКонтакте | Фото: Волонтеры Победы. Тюменская область во ВКонтакте

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В День Победы волонтеры Победы Тюменской области позвонят каждому фронтовику региона и поздравят его лично с праздником. Для этого готовится индивидуальное поздравление, основанное на боевом пути Солдата Победы.

Об этом корреспонденту информагентства "Тюменская линия" руководитель Тюменского регионального отделения ВОД "Волонтеры Победы" Дарья Терехина.

"Ко Дню Победы запланировано несколько акций, в которых мы будем поздравлять наших ветеранов. Первая – телефонное поздравление ветеранов. Мы лично позвоним каждому участнику войны Тюменской области и поздравим индивидуально. До этого мы изучили боевой путь наших фронтовиков. А сейчас мы пишем ветеранам письма от волонтеров, к этой акции могут присоединиться все жители региона. 8-9 мая волонтеры разнесут эти письма по почтовым адресам", - рассказала она.

Об акциях, которые организовывают и проводят волонтеры, можно узнать в их официальной группе во ВКонтакте и аккаунте в Инстаграм.

С 28 апреля в регионе стартовала акция "Георгиевская ленточка": волонтеры предлагают тем, кто обычно прикалывает на грудь ленточку, и тем, кто хочет это сделать, присоединиться к акции, которая пройдет онлайн. Для этого нужно сфотографироваться с ленточкой, добавить фото в социальные сети с хештегами #Георгиевская ленточка и #Лучше дома. Передать эстафету пяти своим друзьям.

"Если вдруг ленточки не окажется дома, в нашем официальном аккаунте "tyumen.zapobedu" в Инстаграме появилась маска с Георгиевской ленточкой, можно сделать фото и пригласить друзей", - добавила Дарья Терехина.

В День Победы у домов, в которых проживают фронтовики, волонтеры исполнять песни и прочтут стихи на военную тему. Всего в Тюменской области действуют около 3,5 тыс. волонтеров Победы.

Анжела Лебедева