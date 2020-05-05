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Концерт "Победная гармонь" соединит Тюмень и Москву телемостом

Общество, 19:11 05 мая 2020

из личного аккаунта Елены Майер в Instagram | Фото: из личного аккаунта Елены Майер в Instagram

Онлайн концерт "Победная гармонь" соединит Тюмень и Москву. Телемост между городами начнется 6 мая в 19 часов по местному времени. Тюменцев ждет встреча с гармонистом-виртуозом, выпускником Российской академии музыки им. Гнесиных - Михаилом Кузьминым.

Об этом в своем аккаунте в Instagram написала директор департамента культуры Тюменской области Елена Майер.

"Гармонь и война. Казалось бы не сочетаются эти два понятия. Но в военные годы на этом инструменте часто играли на привалах, где тут же стихийно организовывались танцы, пляски. Солдаты пели песни. Гармонь поднимала настроение и облегчала каждодневные трудности бойцов. Поэтому этот концерт - это своеобразный памятник русской гармони, как символу победы в Великой Отечественной войне", - рассказала она.

В формате онлайн концерта прозвучат музыкальные произведения военных лет. Проект реализуется по инициативе Тюменского регионального отделения партии "Единая Россия" в рамках проекта "Тюменская область. Мы помним". Посмотреть концерт можно будет в официальном сообществе Тюменской области в группе ВКонтакте, на сайте kto72.ru и в социальных сетях Тюменского концертно-театрального объединения.

Анжела Лебедева

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# гармонь , Елена Майер , концерт

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