Книгу "Ишим: 1941-1945" презентуют онлайн

Фото Геннадия Крамора Фото Геннадия Крамора

Онлайн-презентация книги "Ишим: 1941-1945" пройдет в прямом эфире в группах Ишимского музейного комплекса имени Петра Ершова во Вконтакте и Одноклассниках 6 мая. Начало трансляции в 15 часов.

Напомним, книга вышла в свет в апреле 2020 года. Руководитель проекта - ишимский краевед, Почетный гражданин города Владимир Озолин. Книга вышла по инициативе главы Ишима Федора Шишкина, при финансовой поддержке депутата Тюменской областной думы Александра Крупина. О ее особенностях в прямом эфире расскажет главный редактор издания, ученый секретарь Ишимского музейного комплекса Геннадий Крамор.

Всего книга включает 672 страницы, это уникальное издание об ишимцах, которые боролись за Победу на фронте и в тылу. В ней впервые опубликованы данные и уникальные воспоминания о воинах 229-й и 384-й стрелковых дивизий. Также издание рассказывает о жизни города во времена войны: как работали школы, больницы, промышленные предприятия, как трудились женщины и дети, внося свой вклад в борьбу с врагом, как верующие добивались открытия храмов и молились за установление мира.

Отдельную ценность книги представляют иллюстрации. Это уникальные фотографии из архивов города, музейного комплекса, предприятий, семейных альбомов.

Книга выпущена на типографии "Уральский рабочий", тираж - 700 штук. Познакомиться с изданием можно будет в библиотеках, школах и музеях региона после снятия режима повышенной готовности.

Евгения Шевцова