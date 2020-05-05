Тюменцы посмотрят "Парад у дома" в День Победы

Региональное отделение "Молодой гвардии" Региональное отделение "Молодой гвардии"

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Акция "Парад у дома" пройдет в Тюмени 9 мая.

С 13 до 18 часов по городу будут курсировать автомобили военного времени. В их кузовах развернется импровизированный концерт. В программе живая музыка, песни военного времени, элементы шествия "Бессмертный полк", минута молчания. Автомобили будут останавливаться в тюменских дворах, чтобы жители могли посмотреть концерт из окон своих домов или на балконе. Длительность выступления - 30 минут в каждом дворе.

Организаторы мобильного парада - региональное отделение "Молодой гвардии". Чтобы пригласить парад выступить в своем дворе, тюменцам нужно заранее связаться с организаторами на сайте или по тел. +7 (912) 926-20-32. При этом желательно обсудить с соседями удобное время и место выступления.

"Во время мобильного парада мы будем следить за тем, как тюменцы соблюдают самоизоляцию. Настоятельно призываем всех наслаждаться концертом, не выходя из дома", - подчеркнул руководитель регионального отделения "Молодой гвардии" Владимир Сбитнев.