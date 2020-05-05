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Концерт "Тюмень-Москва "Победная Гармонь" можно увидеть онлайн

Общество, 14:55 05 мая 2020

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Онлайн-концерт "Тюмень-Москва "Победная Гармонь" при участии Тюменского концертно-театрального объединения пройдет в прямом эфире 6 мая. Начало в 19 часов.

По словам организаторов, концерт - своеобразный памятник русской гармошке как символу победы в Великой Отечественной войне. Зрители услышат музыкальные произведения военных лет в исполнении гармониста-виртуоза, выпускника Российской академии музыки им. Гнесиных Михаила Кузьмина. В программу войдут произведения Евгения Дербенко - педагога, композитора, человека, прославившего русскую гармошку на весь мир.

Также интересными историями появления на свет песен, которые стали символами Победы, пооделится ведущий в студии, актер театра и кино, режиссер, специалист управления по организации областных мероприятий Леван Допуа.

Посмотреть концерт можно здесь. Также концерт будет транслироваться в группах Тюменского концертно-театрального объединения Вконтакте, Одноклассниках, на Фейсбуке, группе "Моя Тюмень" и на сайте ТКТО.

Отметим, что проект реализуется по инициативе Тюменского регионального отделения партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" в рамках проекта "Тюменская область. Мы помним".

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# концерт , культура

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