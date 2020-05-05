Жителей региона приглашают на онлайн-викторину "Наша Победа"

Тюменская областная научная библиотека им. Дмитрия Менделеева Тюменская областная научная библиотека им. Дмитрия Менделеева

Интеллектуальную онлайн-викторину "Наша Победа" запустит Тюменская областная научная библиотека им. Дмитрия Менделеева 9 мая.

Поучаствовать в ней могут все желающие как с компьютера, так и с любого гаджета. Для этого нужно зайти на сайт библиотеки, выбрать удобное время для участия в игре: в 13, 15 или 17 часов и зарегистрироваться для участия по ссылке. Сделать это можно заранее, регистрация открыта уже сейчас.

9 мая нужно перейти по ссылке, которую направят организаторы после регистрации, и ответить на 25 вопросов о героях войны, ключевых событиях и вкладе Тюменской области в общую Победу.

В каждой из трех игр автоматически выберут 25 победителей, которые дадут правильные ответы и сделают это быстрее всех. В итоге 75 участников получат книги от Тюменской областной научной библиотеки. Церемония награждения состоится после снятия ограничительных мер.

Подробная информация и правила участия здесь.