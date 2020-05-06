Ялуторовчане присоединились к всероссийской акции "Великие стихи великой Победы"

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Ялуторовские школьники присоединились к федеральной акции "Великие стихи великой Победы". Они записывают чтение стихов военных лет на видео, а 9 Мая все это выложат в социальные сети.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщила специалист по работе с молодежью, куратор РДШ в Ялуторовске Татьяна Исакова.

Участникам акции "Великие стихи великой Победы" предлагают выбрать одно из десяти стихотворений таких авторов как Анна Ахматова, Константин Симонов, Ольга Берггольц и других поэтов. Разбить его на части и записать видео, где единомышленники или каждый член семьи читает выбранную строфу. Ялуторовские школьники, участники РДШ записали чтение стихотворения Константина Симонова "Ты помнишь, Алёша, дороги Смоленщины".

"Наш муниципальный штаб присоединился к этой акции. Принять участие могут все желающие. Стихи выставляем в нашей группе или у себя на страницах. Мы решили объединить эту акцию с региональной акцией РДШ "Рассвет Победы" - в ней тоже нужно записать на видео стихотворение, посвященное Великой Отечественной войне, или песню Победы в своем исполнении", - рассказала Татьяна Исакова.

Выложить видео со стихотворением нужно в 4 часа 30 минут 9 Мая в социальные сети с хэштегами #РДШ #РДШ72 #РассветПобеды72.

"У ребят – участников таких акций - формируются патриотические чувства, они ближе знакомятся с историей России, историей Великой Победы", - уверена куратор РДШ в Ялуторовске Татьяна Исакова.

Анжела Лебедева