Прямые эфиры по сценической речи и актерскому мастерству организовали ялуторовские актеры

| Фото: аккаунт театра "Формат" Ялуторовска в Инстаграм | Фото: аккаунт театра "Формат" Ялуторовска в Инстаграм

Прямые эфиры по сценической речи, актерскому мастерству актеры театра "Формат" Ялуторовска начали организовывать с введением режима самоизоляции. Для этого задействовали аккаунт в Instagram.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщила режиссер театра "Формат" Ялуторовска Юлия Сторчак.

Переформатироваться ялуторовскому "Формату" пришлось с переходом в режим повышенной готовности из-за новой коронавирусной инфекции. Запланированные в марте театральный капустник и премьера нового спектакля отменились. Живое общение со зрителем перешло в онлайн.

"Подключились актеры театра. Мы в прямом эфире разбирали сыгранные роли, образ героя, "зерно" героя. Смотрели, как у героев складывается речь. Ребята в эфире живого времени показывали, демонстрировали все это на камеру", - говорит Юлия Сторчак.

В своем аккаунте ялуторовске актеры запускают разные тематические челленджи, к примеру по умению говорить скороговорки. Они также создают мемы. Актеры снимают, чем они занимаются дома в период самоизоляции.

"Планируем проведение игр, той же игры "Крокодил". Через неделю будет эфир, где будем рассматривать жесты в актерской пластике", - добавляет режиссер.

После снятия ограничений из-за коронавируса, труппа театра "Формат" вернется к прежней жизни: организация читок, разбор ролей, подготовка костюмов. Ялуторовские актеры продолжат подготовку премьерного спектакля по пьесе "Фронтовичка" Анны Батуриной, ученицы Николая Коляды.

"Закончим начатое после выхода из самоизоляции. Подготовим спектакль к 75-летию Победы. Материал этот не замыленный. Героиня – девушка в послевоенное время. Театральный капустник тоже обязательно состоится. Актеры практически самостоятельно готовили его. Тем более оно юмористического направления, нужно будет поднять настроение жителям города", - подытожила режиссер Юлия Сторчак.

Анжела Лебедева