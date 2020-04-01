Мужчина пострадал на пожаре в Заводоуковске

| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области (архив) | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области (архив)

Короткое замыкание электропроводки стало причиной двух пожаров в Заводоуковске 28 апреля. В результате одного из них пострадал мужчина.

Первый пожар произошел в 10 часов. На ул. Речная загорелся деревянный жилой дом с навесом.

"Общая площадь пожара составила один квадратный метр. На месте работали сотрудники 93-й пожарно-спасательной части. Они ликвидировали пожар в начальной стадии. Никто не пострадал", – рассказал корреспонденту информагентства "Тюменская линия" заместитель начальника пресс-службы ГУ МЧС России по Тюменской области Александр Зубарев.

Около 21 часа в Заводоуковске огнеборцы тушили пламя, охватившее двухквартирный жилой дом на ул. Королева. Было сильное задымление – работало звено газодымозащитной службы. "Мужчина 1985 года рождения отравился продуктами горения", – сообщил Александр Зубарев.

Здесь огонь повредил внутреннюю отделку квартиры и веранду на общей площади 40 квадратных метров.

Инна Пахомова