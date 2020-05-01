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В Викулово живут "Чудомастерята"

Общество, 10:32 11 мая 2020

Фото Ирины Щитовой

40 ребят занимаются в дистанционных творческих группах "Города Мастеров" при Центре творчества в Викуловском районе.

Как рассказала руководитель группы, педагог Центра Ирина Щитова, это дети разных возрастов. Старшие - "Чудомастерята". Каждый день они получают задания от руководителя с пошаговыми инструкциями или видеоуроками. Так ребята учатся мастерить героев любимых мультфильмов, животных, птиц, создают композиции из пластилина по мотивам русских сказок.

Младшая группа называется "Малышок-мастерилка". Педагог тоже дистанционно учит их самостоятельно замешивать соленое тесто, смешивать цвета и создавать интересные работы.

"Иногда сопровождаю инструкции их мультиками - малышам это всегда интересно. Например, недавно ознакомились с темами "Животный мир", "Глиняные промыслы Сибири" и отобразили их в своих работах. Результаты занятий дети отправляют в виде фотографий. Вся работа идет через соцсети и мессенджеры. Мы быстро к привыкли к такой форме и даже нашли в этом свои плюсы", - поделилась Ирина Щитова.

Евгения Шевцова

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# Викуловский район , дети , творчество

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