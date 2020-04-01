Тобольские инспекторы ГИБДД призвали водителей оставаться дома

| Фото: администрация Тобольска | Фото: администрация Тобольска

Сотрудники тобольской Госавтоинспекции провели акцию “Лучше дома” на федеральной автодороге Тюмень - Ханты-Мансийск, сообщает городская администрация.

Инспекторы призвали водителей к проявлению сознательности и заботе о здоровье в связи с введенным режимом самоизоляции. Также сотрудники ГИБДД напомнили водителям о соблюдении дорожной дисциплины.

Автоинспекторы вручили водителям большегрузов памятки о необходимости принятия мер безопасности в поездках в связи с угрозой распространения коронавируса, также листовки о соблюдении безопасной скорости.

По просьбе дорожных полицейских водители призвали по радиостанции на волне "Автолюбители" своих коллег по возможности оставаться дома для своей безопасности и своих родных.