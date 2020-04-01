Капитальный ремонт детского сада идет в селе Шорохово

| Фото: ИИЦ "Заря" | Фото: ИИЦ "Заря"

Капитальный ремонт идет в шороховском детском саду "Радуга" Исетского района. Как сообщила начальник отдела образования Ольга Быбина, строительная организация ООО "Арагацстрой" приступила к работам в марте.

"Идет обновление и утепление фасада здания, замена системы отопления и других инженерных коммуникаций. Заменят кровлю, выполнят внутреннюю отделку. По плану ремонт должен завершиться к началу нового учебного года", - рассказала Ольга Быбина.

Прилегающая территория также изменится. Установят новый забор, веранды, игровые площадки. Детский сад "Радуга" посещают около 150 воспитанников, к открытию в группах частично заменят мебель.

Ирина Кургузова