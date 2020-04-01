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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Дежурные врачи примут пациентов в поликлиниках в майские выходные

Общество, 10:13 30 апреля 2020

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

1, 3, 5, 9 и 10 мая поликлиники в Тюмени будут работать с 9 до 12 часов. Нуждающихся в медицинской помощи примет дежурный врач, сообщает департамент здравоохранения Тюменской области.

2, 4 и 11 мая прием дежурными врачами поликлиник будет проходить с 9 до 16 часов.

В связи с ограничительными мероприятиями по коронавирусу в медучреждениях в поликлиники стоит обращаться только в крайних случаях, напомнили в ведомстве.

При ухудшении самочувствия рекомендуется вызывать врача на дом. Номера телефонов службы экстренной медицинской помощи населению при звонке со стационарного телефона – 03, при звонке с мобильного телефона – 103.

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# выходные дни , поликлиники , праздники

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