Дежурные врачи примут пациентов в поликлиниках в майские выходные

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

1, 3, 5, 9 и 10 мая поликлиники в Тюмени будут работать с 9 до 12 часов. Нуждающихся в медицинской помощи примет дежурный врач, сообщает департамент здравоохранения Тюменской области.

2, 4 и 11 мая прием дежурными врачами поликлиник будет проходить с 9 до 16 часов.

В связи с ограничительными мероприятиями по коронавирусу в медучреждениях в поликлиники стоит обращаться только в крайних случаях, напомнили в ведомстве.

При ухудшении самочувствия рекомендуется вызывать врача на дом. Номера телефонов службы экстренной медицинской помощи населению при звонке со стационарного телефона – 03, при звонке с мобильного телефона – 103.