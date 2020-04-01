  • 29 апреля 202029.04.2020среда
  • USD74,5706
    EUR80,7749
  • В Тюмени 8..10 С 5 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Продлен запрет на въезд в Россию иностранцев

Общество, 17:00 29 апреля 2020

Министерство транспорта РФ | Фото: Министерство транспорта РФ

Далее в сюжете Депутаты контролируют организацию дезинфекции жилого фонда города

Премьер-министр Михаил Мишустин продлил ограничения на въезд иностранцев в Россию до стабилизации ситуации с коронавирусом, при этом иностранные специалисты для обслуживания импортного оборудования приезжать в страну смогут, сообщает "Интерфакс".

"До 30 апреля включительно для иностранных граждан действует ограничение на въезд в нашу страну. Я подписал распоряжение правительства о продлении этого срока до тех пор, пока борьба с инфекцией не будет завершена и эпидемиологическая ситуация не улучшится", - сказал Мишустин на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом 29 апреля.

Он добавил, что "для некоторых категорий иностранных граждан ограничения на въезд будут отменены". В том числе это касается специалистов, которые ведут наладку и техническое обслуживание импортного оборудования. Мера должна снизить негативное влияние ограничений на деятельность российской промышленности, включая те, которые производят оборудование для борьбы с коронавирусом.

Глава правительства подчеркнул, что пока нельзя назвать точной даты отмены ограничений, введенных из-за коронавируса, в том числе по пересечению границы РФ.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# коронавирус , Михаил Мишустин

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:31 29.04.2020Рядовые "Бессмертного полка": Михаил Колунин встретил Весну Победы в Кёнигсберге
17:29 29.04.2020Тюменские поисковики передали продовольствие для пожилых и маломобильных граждан
17:10 29.04.2020Завершается реконструкция коллектора на улице Ватутина в Тюмени
17:03 29.04.2020Депутаты контролируют организацию дезинфекции жилого фонда города