В тобольской больнице готовы к лечению пациентов с COVID-19

| Фото: департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

80 коек, в том числе 28 для тяжелобольных пациентов, подготовлено в стационаре для больных коронавирусной инфекцией в Областной больнице № 3 Тобольска. Реанимационные койки оснащены всем необходимым оборудованием, включая аппараты ИВЛ, сообщает департамент здравоохранения Тюменской области.

К работе в моногоспитале готовы приступить более 170 медработников, включая младший и средний медицинский персонал. Они обеспечены необходимым запасом средств индивидуальной защиты, дезсредств, противочумных костюмов и лекарственных препаратов.

Для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией сформированы медицинские бригады, они работают посменно. Персонал прошел специальное обучение и психологическую подготовку.

После смены медиков отвозят в гостиницу для 24-часового отдыха. В гостинице дежурит медработник, который следит за здоровьем сотрудников, измеряет температуру тела два раза в сутки.