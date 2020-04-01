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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

В тобольской больнице готовы к лечению пациентов с COVID-19

Общество, 16:14 29 апреля 2020

департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

80 коек, в том числе 28 для тяжелобольных пациентов, подготовлено в стационаре для больных коронавирусной инфекцией в Областной больнице № 3 Тобольска. Реанимационные койки оснащены всем необходимым оборудованием, включая аппараты ИВЛ, сообщает департамент здравоохранения Тюменской области.

К работе в моногоспитале готовы приступить более 170 медработников, включая младший и средний медицинский персонал. Они обеспечены необходимым запасом средств индивидуальной защиты, дезсредств, противочумных костюмов и лекарственных препаратов.

Для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией сформированы медицинские бригады, они работают посменно. Персонал прошел специальное обучение и психологическую подготовку.

После смены медиков отвозят в гостиницу для 24-часового отдыха. В гостинице дежурит медработник, который следит за здоровьем сотрудников, измеряет температуру тела два раза в сутки.

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# здравоохранение , коронавирус , Тобольск

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