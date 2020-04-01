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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Три пациента лечатся от коронавирусной инфекции в ишимском моногоспитале

Общество, 15:40 29 апреля 2020

ОБ №4 во ВКонтакте | Фото: ОБ №4 во ВКонтакте

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Три пациента с коронавирусной инфекцией находятся в моногоспитале в Ишиме. Он развернут на базе инфекционного отделения ОБ №4 для медицинской помощи людям с подтвержденным диагнозом или с подозрением на COVID-19 и имеет 90 коек, сообщает медучреждение.

В числе тех, кто получает лечение, - жительница Ишима и по одному жителю Абатского и Сорокинского районов.

У пациента из Аромашевского района, который находится на аппарате искусственной вентиляции легких, диагноз "COVID-19" снят. Из лаборатории пришел второй отрицательный результат. Пациент продолжает лечиться от двусторонней пневмонии легких.

Под наблюдением врачей остается и жительница Ишима, контактная, которая поступила в больницу с признаками ОРВИ. Ее состояние стабильное.

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# коронавирус

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