ГИБДД: тюменцы с пониманием отнеслись к запрету посещать кладбища на Радоницу

| Фото: УМВД России по Тюменской области (архив) | Фото: УМВД России по Тюменской области (архив)

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Жители Тюмени с пониманием отнеслись к запрету на посещение кладбищ на Радоницу. Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщила начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения областного управления ГИБДД Анжела Борисова.

Напомним, 28 апреля православные отмечали День поминовения усопших – Радоницу. В 2020 году для профилактики распространения коронавирусной инфекции горожан призывали соблюдать режим самоизоляции, оставаться дома, а территории тюменских кладбищ закрыли для посещения.

Наряды ДПС в этот день несли службу в районах, где расположены кладбища. Сотрудники ГИБДД Тюменской области вели разъяснительные работы с водителями.

"Автомобилистам объясняли, чтобы они не парковались на обочинах, на проезжей части. Вообще машин в этот день было немного. Тюменцы отнеслись с пониманием к тому, что кладбища закрыты. Если даже кто-то не был проинформирован и приезжал, то после того, как инспекторы разъясняли людям ситуацию, они без проблем уезжали", – рассказала Анжела Борисова.

Обошлось без штрафов.

Инна Пахомова