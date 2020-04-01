В регионе разработан второй пакет мер по поддержке предпринимателей

| Фото: www.mos.ru | Фото: www.mos.ru

Далее в сюжете Три пациента лечатся от коронавирусной инфекции в ишимском моногоспитале

В Тюменской области разработан второй пакет мер по поддержке предпринимателей. Он сформирован из предложений, которые были сделаны общественными объединениями, и находится на рассмотрении в правительстве региона.

Об этом на онлайн-конференции "Второй пакет мер поддержки бизнеса в Тюменской области", которая состоялась 29 апреля, сообщил заместитель губернатора региона Андрей Пантелеев.

"Важной задачей при разработке второго пакета мер поддержки бизнеса мы ставили проработку точечных и правильных механизмов, когда каждый государственный рубль смог бы принести максимум пользы наибольшему количеству предприятий. Этот механизм мы сегодня прорабатываем", - рассказал Пантелеев.

Так, одна из мер, которую обсуждают власти, касается субсидирования процентных ставок. Задача в этом случае – снизить нагрузку для компаний, которые имеют ресурс, чтобы брать кредиты в банках. Обсуждаются и возможности предоставления грантов по отраслям.

Андрей Пантелеев подчеркнул, что в сложившихся условиях обращения от предпринимателей, общественных организаций и политических партий поступают ежедневно, все они анализируются. Кроме того, власти поддерживают инфраструктуру бизнеса, решая вопросы текущего дня.

"У нас был дефицит с противочумными костюмами, которые позволяют врачам не заразиться. И мы отработали этот вопрос с местными швейными предприятиями, которые отшили тысячи таких костюмов. Был недостаток дезсредств и антисептиков тут тоже благодаря сотрудничеству с предпринимателями вопрос был решен", - рассказал Андрей Пантелеев.

Аналогичная работа ведется и с отелями, куда заселяют тюменских врачей, работающих с больными коронавирусом. Отели адаптированы под обсерваторы, там проработаны необходимые карантинные мероприятия.

Кроме того, в загородные санатории и базы отдыха на 14-дневный карантин приезжают вахтовики, которые трудятся на системообразующих предприятиях. Таким образом, все эти компании - санатории, базы отдыха, отели - по отработанному алгоритму адаптируются под эти нужды.

"Мы видим сегодня более устойчивую динамику по коронавирусу в регионе, но говорить о том, что все прошло, преждевременно. Остается важным вопрос контроля за предприятиями, которые уже начали работать. Если они будут соблюдать требования, то мы с вами быстрее получим открытие следующих компаний", - добавил заместитель губернатора Андрей Пантелеев.

Любовь Голышева