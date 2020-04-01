Страдающую потерей памяти женщину ищут в Тюмени

| Фото: УМВД Тюмени | Фото: УМВД Тюмени

С заявлением о пропаже родной сестры обратилась тюменка в полицию 8 марта, сообщает городское УМВД.

Женщина пояснила, что ее сестра, Власова Галина Николаевна 1965 года рождения, ушла из дома по ул. Транспортной и не вернулась.

В день пропажи была одета в плащ бежевого цвета, черную шапку и сапоги. На вид женщине 50-55 лет, рост 165-170 см, среднего телосложения, волосы черного цвета.

Известно, что пропавшая страдает частичной потерей памяти. В настоящее время ее местонахождение до сих пор не установлено.

Сотрудники полиции и волонтеры продолжают поиск тюменки. Всех, кто обладает какой-либо информацией просьба позвонить по номерам: 112 или 8(3452) 793-023.