Мужчина погиб на пожаре в Абатском районе
Мужчина 1974 года рождения погиб на пожаре в с. Абатское в Тюменской области 30 апреля.
Тревожный вызов поступил примерно в два часа ночи. Как рассказал корреспонденту информагентства "Тюменская линия" заместитель начальника пресс-службы областного управления МЧС России Александр Зубарев, на ул. Свободы произошел пожар в жилом деревянном доме № 7 и в веранде.
На место выехали сотрудники 130-й пожарно-спасательной части. В условиях сильного задымления работало звено газодымозащитной службы.
"На пожаре погиб мужчина 1974 года рождения. Причиной произошедшего, по предварительной версии, послужило неосторожное обращение с огнем при курении", – сообщил Александр Зубарев.
Общая площадь пожара составила 36 кв. м.
Инна Пахомова