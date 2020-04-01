Мужчина погиб на пожаре в Абатском районе

| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области (архив) | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области (архив)

Мужчина 1974 года рождения погиб на пожаре в с. Абатское в Тюменской области 30 апреля.

Тревожный вызов поступил примерно в два часа ночи. Как рассказал корреспонденту информагентства "Тюменская линия" заместитель начальника пресс-службы областного управления МЧС России Александр Зубарев, на ул. Свободы произошел пожар в жилом деревянном доме № 7 и в веранде.

На место выехали сотрудники 130-й пожарно-спасательной части. В условиях сильного задымления работало звено газодымозащитной службы.

"На пожаре погиб мужчина 1974 года рождения. Причиной произошедшего, по предварительной версии, послужило неосторожное обращение с огнем при курении", – сообщил Александр Зубарев.

Общая площадь пожара составила 36 кв. м.

Инна Пахомова