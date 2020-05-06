Мультконкурс "Детский взгляд на родной край" стартовал в регионе

| Фото: Министерство культуры РФ | Фото: Министерство культуры РФ

Первый областной мультконкурс по созданию анимационного героя и написанию сценария "Детский взгляд на родной край" стартовал в Тюменской области. Прием работ от участников продлится до 15 июля, сообщает Научная библиотека ТГИК.

В рамках мультконкурса предусмотрена образовательная программа. Организаторы проведут онлайн мастер-классы с известными аниматорами.

Кроме того, участники смогут воспользоваться специально созданным приложением, в котором прописано, что такое сценарий, герой, виды анимации и другое. Дети изучат основы сценарного мастерства, историю и виды анимации, а при написании сценария погрузятся в изучение истории и культуры города.

"Мультконкурсом мы хотим поднять ценность родного края, в котором живут дети – это очень важно в любой период. Самоизоляция, карантин – все это временное, а есть более важные моменты семья, Родина, друзья, история, культура родного края, вечные ценности всегда помогают выживать в самые критические моменты нашей жизни. Интерес к культурным и историческим местам города повернут взгляд детей и их родителей не на проблему карантина, а на значимость семьи и родного края в котором они живут", - отмечают организаторы.

Победителей конкурса назовут в Тюмени 25 июля, в День города.