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Тюменский фильм про рак получил грант от Росмолодежи

Общество, 17:07 01 мая 2020

t-l.ru

Создатели документальной картины "Фильм про рак, в котором никто не плачет" из Тюмени получили грант от Росмолодежи. Его сумма составила 1 млн 700 тыс. рублей, сообщает Медиаполис.

Фильм призван изменить мнение людей об онкозаболеваниях. Авторы надеются, что те, кто столкнулся с раком, легче придут к исцелению, а главная героиня, столкнувшаяся с онкологией, расскажет о своих открытиях.

По словам соавтора и художника-постановщика картины Елизаветы Миць, главный герой фильма - Мария Миць, которая является вторым режиссером кино, сценаристом и частью команды "Медиаполис". В августе 2019 года у нее диагностировали рак молочной железы.

"Этот фильм - пример истории выздоровления одного человека. Он должен поменять отношение людей к этому разделу медицины и к людям, которые столкнулись с ним. И в конечном итоге мы надеемся, что это приведет к тому, что люди будут меньше получать онкологические диагнозы, а те, кто уже получил, легче придут к исцелению", — рассказала Елизавета Миць.

Главная героиня рассказала, что не борется со своей болезнью, а живет с ней и учится сотрудничеству. Такой шаг, по мнению Марии, необходим каждому, кто столкнулся с подобным диагнозом, чтобы лечение не уходило в минус.

"Я являюсь главным героем фильма и, по совместительству, онкопациентом. Очевидно, что если совместить мою профессию и опыт, получится документальный фильм. В процессе выздоровления я сделала для себя много пусть не уникальных, но открытий, которые мы с командой хотим донести до всех. Мы хотим изменить социальную стигму об онкологии", - рассказала Мария Миць.

Планируется, что съемки фильма стартуют после снятия ограничений, введенных в связи с пандемией коронавируса.

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# гранты , кино , Медиаполис , Росмолодежь

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