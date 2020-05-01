Земледельцы Сладковского района завершают весеннее боронование

| Фото: mcx.ru | Фото: mcx.ru

Пять крестьянских хозяйств Сладковского района выполнили весеннее боронование на 100 %. В СПК "Таволжан" осталось провести прибивку влаги на шести процентах пашни.

Такие данные на 1 мая информагентству "Тюменская линия" предоставило управление сельского хозяйства муниципалитета.

Всего 10 сельхозпредприятий Сладковского района ведут ранневесеннее боронование почвы, которое в 2020 году в муниципальном образовании началось примерно на две недели раньше, чем обычные сроки – с 11 апреля.

Параллельно с боронованием полеводы района работают над созданием минерализованных полос: СПК "Таволжан" пройдено 103 км, план выполнен на 100 %. СПК "Политотдел – 6,8 км, 100 %. ИП "Крапивин" -15,7 км, 100 %. ИП "Сажин" и ИП "Дубинин также выполнили план в этом направлении.

В обеззараживании семенного материала есть свои лидеры: КХ "Роса", ИП "Крапивин". ООО "Зернышко" работы по защите семян выполнило на 43 %, СПК "Таволжан" - 40 %.

Первыми на посев яровых культур вышли механизаторы кооператива "Таволжан". На 200 га они посеяли зернобобовые культуры, на 146 га – однолетние травы. Всего аграриям данного предприятия предстоит засеять 7 тыс. 282 га зерновых и зернобобовых культур, 928 га кукурузы, 4 тыс. 500 га однолетних трав.

В посевном клине Сладковского района - 19 тыс. 534 га - примерно 80 % займут зерновые культуры: пшеница, ячмень, овес. Остальное - кукуруза, многолетние травы, яровые однолетние травы.

Анжела Лебедева