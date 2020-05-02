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Тюменцев приглашают спеть песни Победы в онлайн-караоке

Общество, 13:39 02 мая 2020

Тюменское Концертно-театральное объединение

Онлайн-проект "Тюменское караоке "Песни Победы" стартовал в регионе.

Спеть всем знакомые и любимые песни могут все желающие. Для этого нужно зайти на сайт Тюменского концертно-театрального объединения и выбрать вкладку вкладку "Песни Победы", сообщает пресс-служба ТКТО.

"Исполняя песни о Великой Отечественной войне, мы словно переживаем чувства солдат, защищавших Родину в боях, чувства их матерей и детей, ожидавших их возвращения, и то неописуемое состояние счастья, которое испытали все жители Советского Союза 9 мая 1945 года", - отметили организаторы проекта.

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# 75-летие Победы , караоке

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