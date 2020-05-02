Одинокий котик ищет заботливых хозяев
ТРОО "Счастливый кот"
Взрослый кот по кличке Барсик очень нуждается в хозяевах.
Об этом сообщили в Тюменской региональной общественной организации "Счастливый кот".
Барсика, замерзшего и голодного, нашли зимой за городом.
Сейчас он живет на передержке в клетке и скучает. По словам кураторов, это добрый и благодарный кот, любит обниматься и мурлыкать. Не конфликтует с другими кошками, хорошо ладит с детьми.
Кот здоров и стерилизован. Отдают с денежным взносом в фонд "Счастливый кот" 300 рублей. Контакт для будущих хозяев - 99-58-43.
Евгения Шевцова