Одинокий котик ищет заботливых хозяев

ТРОО "Счастливый кот" ТРОО "Счастливый кот"

Взрослый кот по кличке Барсик очень нуждается в хозяевах.

Об этом сообщили в Тюменской региональной общественной организации "Счастливый кот".

Барсика, замерзшего и голодного, нашли зимой за городом.

Сейчас он живет на передержке в клетке и скучает. По словам кураторов, это добрый и благодарный кот, любит обниматься и мурлыкать. Не конфликтует с другими кошками, хорошо ладит с детьми.

Кот здоров и стерилизован. Отдают с денежным взносом в фонд "Счастливый кот" 300 рублей. Контакт для будущих хозяев - 99-58-43.

Евгения Шевцова