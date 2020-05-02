  • 2 мая 20202.05.2020суббота
  • В Тюмени 5..7 С 3 м/с ветер западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Одинокий котик ищет заботливых хозяев

Общество, 18:33 02 мая 2020

ТРОО "Счастливый кот"

Взрослый кот по кличке Барсик очень нуждается в хозяевах.

Об этом сообщили в Тюменской региональной общественной организации "Счастливый кот".
Барсика, замерзшего и голодного, нашли зимой за городом.

Сейчас он живет на передержке в клетке и скучает. По словам кураторов, это добрый и благодарный кот, любит обниматься и мурлыкать. Не конфликтует с другими кошками, хорошо ладит с детьми.

Кот здоров и стерилизован. Отдают с денежным взносом в фонд "Счастливый кот" 300 рублей. Контакт для будущих хозяев - 99-58-43.

Евгения Шевцова

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# домашние животные

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:33 02.05.2020Одинокий котик ищет заботливых хозяев
18:00 02.05.2020В Ишиме подготовили уникальные открытые выставки ко Дню Победы
17:23 02.05.2020Онлайн-проекты к 75-летию Победы запустил ДК "Водник"
16:57 02.05.2020Голышмановцы делятся идеями семейного отдыха