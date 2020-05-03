До семидесяти пациентов с ВИЧ ежедневно обращаются в кабинет быстрой выдачи медпрепаратов

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

От 40 до 70 пациентов ежедневно получают медикаменты в кабинете быстрой выдачи лекарственных препаратов в тюменском Центре профилактики и борьбы со СПИД. В тестовом режиме он открылся около месяца назад, вторую неделю работает на полную мощность, сообщают специалисты Центра.

Пациенты отмечают удобство нового сервиса.

"Я очень ответственно отношусь к своему здоровью: регулярно посещаю врача, сдаю анализы, безукоризненно соблюдаю режим приема лекарственных препаратов. Я понимаю, что это крайне важно для меня - у меня дети, мне их еще на ноги поднимать. Хорошо, что лекарства все бесплатно выдают. Раньше, чтобы получить лекарства, приходилось достаточно много бегать из кабинета в кабинет: анализы, врач, регистратура, провизор. Сейчас я просто созваниваюсь со своим врачом, прихожу в назначенный день, получаю свои лекарства и ухожу", - рассказала пациентка Центра Надежда.

Новая форма работы уменьшила время пребывания пациентов на территории Центра, а значит, вероятность заражения заболеваниями, в том числе COVID-19, снизилась.

По словам главого врача Центра профилактики и борьбы со СПИД Владимира Романова, появление сервиса быстрой выдачи лекарственных препаратов пациентам Центра планировалось давно и внедрять его начали еще до введения ограничительных мер из-за коронавируса.

"Пандемия показала нам, как быстро и эффективно мы можем разворачивать новые сервисы для пациентов. И, конечно же, мы не собираемся закрывать кабинет после того, как история с коронавирусом завершится. Нашим пациентам понравилась такая система выдачи лекарств. Все больше ВИЧ-инфицированных стремятся ей воспользоваться", - сказал он.

По данным Центра, кабинет помогает дисциплинировать людей с ВИЧ с точки зрения соблюдения режима и правил приема антиретровирусных препаратов. Без дополнительного посещения доктора и анализов лекарства могут получать только те пациенты, которые скрупулезно придерживаются назначенной терапии и неукоснительно соблюдают рекомендации лечащего врача.

"Основные условия – хорошая динамика снижения вирусной нагрузки и, конечно, удовлетворительное самочувствие самого пациента. А для этого прием лекарств должен быть регулярным. Если же у пациента есть какие-то жалобы на здоровье, он может проконсультироваться с врачом и после этого получить необходимые препараты", - пояснила главный внештатный специалист департамента здравоохранения Тюменской области по проблемам ВИЧ-инфекции Ольга Саража.

Специалисты тюменского Центра профилактики и борьбы со СПИД отметили, что с введением режима самоизоляции все больше пациентов задумываются о защите своего здоровья. Если до него антиретровирусные препараты принимали 70% пациентов, состоящих на диспансерном учете, то сейчас – 73%.