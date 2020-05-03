Александр Моор выразил соболезнования в связи со смертью Владилена Смирнова

| Фото: admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

Соболезнования родным и близким в связи со смертью Героя Социалистического труда, Заслуженного учителя профтехобразования РФ, выдающегося жителя Тюменской области Владилена Смирнова выразил губернатор региона Александр Моор.

Владилен Степанович Смирнов скончался 1 мая 2020 года на 88 году жизни.

Он работал первым секретарем Тюменского горкома комсомола, председателем райисполкома Заводоуковского райкома партии. За высокие показатели района в сельском хозяйстве в 1972 году он получил звание Героя Социалистического труда.

Когда Владилен Смирнов был первым секретарем Тюменского РК КПСС, в районе была введена в эксплуатацию птицефабрика в Каскаре. Затем он долгое время работал в областном управлении профтехобразования и в Запсибколледже. Общий трудовой стаж составил 54 года.

Среди наград Владилена Смирнова - Орден Ленина, Орден Трудового Красного Знамени, орден "Знак Почета". Он являлся Почетным работником среднего профессионального образования РФ.

"Это был Человек и Гражданин с большой буквы, - подчеркнул Александр Моор. - Жизненный путь Владилена Степановича – пример добросовестного труда на благо родной земли. Он внес значительный вклад в развитие сельского хозяйства региона, в становление профессионального образования в регионе. Опытный наставник, мудрый руководитель, на протяжении долгих лет он обучал молодые кадры, растил достойную смену, оставляя яркий след в сердцах тех, с кем работал и общался".