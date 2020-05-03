Изменятся временные правила регистрации безработных

| Фото: www.mos.ru | Фото: www.mos.ru

Центры занятости населения с 1 июня начнут запрашивать данные у министерства внутренних дел России при постановке на учет граждан в качестве безработных. Соответствующее постановление о внесении изменений во временные правила регистрации безработных опубликовано на сайте кабмина, сообщает РИА Новости.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление правительства о введении для безработных граждан временных правил. Регистрацией безработных, назначением пособий по безработице, поиском новой работы, направлением на профобучение, как и раньше, будут заниматься центры занятости, но теперь уже в онлайн-режиме.

"Центры занятости населения с 1 июня 2020 года запрашивают сведения ... в министерстве внутренних дел Российской Федерации с использованием информационно-аналитической системы - о регистрации гражданина, заполнившего заявление в электронной форме, по месту жительства, а также сведения о действительности паспорта гражданина", - говорится в сообщении.

Кроме этого, в Едином государственном реестре записей актов гражданского состояния (ЕГР ЗАГС) будут запрашиваться сведения о регистрации детей гражданина, подавшего заявление в электронной форме.

"В случае отсутствия в Едином государственном реестре записей актов гражданского состояния сведений о государственной регистрации актов гражданского состояния необходимая информация запрашивается в соответствующих органах, которые производят государственную регистрацию актов гражданского состояния в соответствии с Федеральным законом "Об актах гражданского состояния", - добавляется в документе.

Подчеркивается, что если будут выявлены противоречия между данными, которые предоставил гражданин, и теми, что предоставили ЕГР ЗАГС и МВД РФ, центры занятости населения с 1 июня начнут осуществлять перерасчет ранее назначенного пособия по безработице на основании новых данных.

Если гражданин заполнил заявление на пособие в электронной форме в качестве индивидуального предпринимателя, а также о постановке на учет в налоговом органе в качестве самозанятого, то достоверность предоставленных им сведений будет сравниваться с теми, которые содержатся на официальном сайте Федеральной налоговой службы.