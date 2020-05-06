Двадцать пожарных спасали деревянный дом в Тюмени

| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области (архив) | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области (архив)

20 пожарных тушили нежилой дом на ул. Урайской в Тюмени 5 мая. Сообщение поступило в 15 часов 35 минут. Горело деревянное здание размерами пять на семь метров.

"Огнеборцы работали на подвозной воде, заправлялись от пожарного гидранта. В ликвидации пожара принимали участие 18 сотрудников МЧС, задействовали шесть единиц техники", – рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" заместитель начальника пресс-службы ГУ МЧС России по Тюменской области Александр Зубарев.

Огонь повредил дом на площади 35 квадратных метров и надворные постройки. Причина и обстоятельства устанавливаются.

Отметим, 4 и 5 мая в Тюменской области произошло 15 пожаров. 18 раз горела трава. 4 мая шесть пожаров произошли в частном секторе.

В 11 часов 30 минут на ул. Ягодная в садоводческом товариществе "Лесник-2" в Тюменском районе загорелся частный двухэтажный дом. На месте работали сотрудники 13, 123 пожарно-спасательных частей и работники отдельных постов пожарной охраны из сел Перевалово, Успенка, пос. Московский. Они заправлялись водой на водоеме на расстоянии 300 метров от места пожара. Удалось остановить пожар, пламя не перешло на соседние дома. Огонь повредил здание на площади 35 квадратных метров и надворные постройки, задел машину "Волга".

А в 12 часов в пос. Новотарманский в результате пожара пострадала частная баня. Пожар произошел на ул. Газовиков. Площадь пожара составила 30 квадратных метров. На месте работали огнеборцы пос. Новотарманский, Нариманово и сотрудники 40 пожарно-спасательной части Тюмени. Причина – нарушение правил устройства и эксплуатации печи.

Инна Пахомова