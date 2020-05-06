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В Тюмени завершился отопительный сезон

Общество, 11:26 06 мая 2020

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Распоряжение об окончании отопительного сезона 2019-2020 годов подписано в администрации Тюмени 6 мая, сообщает департамент городского хозяйства.

Решение принято в связи с установившейся на территории Тюмени устойчивой высокой температурой наружного воздуха и с учетом прогноза погоды на предстоящий период.

Отключение отопления будет проходить поэтапно. С информацией о ремонтно-профилактических мероприятиях на объектах теплосетевого комплекса города Тюмени, запланированных на межотопительный период 2020 года в рамках подготовки к отопительному периоду 2020-2021 годов, и сроках их проведения можно будет ознакомиться на официальном сайте единой теплоснабжающей организации в зоне действия 001 АО "УСТЭК".

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