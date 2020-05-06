Тринадцать нарушений правил пожарной безопасности зафиксировали в Голышманово

| Фото: администрация Голышмановского городского округа во ВКонтакте | Фото: администрация Голышмановского городского округа во ВКонтакте

13 административных протоколов за нарушение правил пожарной безопасности в населенных пунктах составили дежурные патрули с 1 по 5 мая на территории Голышмановского городского округа, сообщает пресс-служба муниципалитета.

На территории округа четыре патрульных и патрульно-маневренных группы общей численностью 15 человек патрулируют населенные пункты и леса. Кроме того, добровольцы с главами сельских администраций участвуют в патрулировании и информировании населения.

За прошедшие выходные пожарные подразделения ликвидировали один пал сухой растительности и два пожара на захламленных мусором территориях. В Хмелевском поселении горела сухая растительность на лесной площади.

Напомним, в условиях особого противопожарного режима, введен строгий запрет на разведения костров в лесах, на сельскохозяйственных угодьях, на приусадебных участках частных подворий, дачных и садовых обществ. Также запрещено выжигать сухую растительность и сжигать мусор. Сотрудники МЧС напоминают, если об увиденном пожаре необходимо сообщать по единому номеру пожарных и спасателей МЧС России 101 или по единому номеру вызова экстренных служб 112.