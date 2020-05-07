Житель Ишима доверился интернет-мошенникам и потерял крупную сумму денег

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Мужчина из Ишима 53 лет обратился в полицию и заявил о хищении крупной денежной суммы, сообщает пресс-служба межмуниципального отдела МВД России "Ишимский".

Полицейские установили, что мужчина хотел заработать на оформлении краткосрочных биржевых контрактах. Для этого он зарегистрировался на одном из сайтов в интернете, после чего с ним связались кураторы фирмы. В течение месяца ишимец переводил крупные суммы денег в виртуальную валюту, якобы приумножая свою прибыль.

Когда заявитель сообщил, что хочет забрать свои деньги, представители компании перестали выходить с ним на связь. Осознав, что стал жертвой мошеннической схемы, мужчина обратился за помощью в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. "Мошенничество". Причастные лица устанавливаются.