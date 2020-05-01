Трех человек спасли на пожарах в Тюменской области

| Фото: 72.mchs.gov.ru | Фото: 72.mchs.gov.ru

311 пожаров зарегистрировано в Тюменской области с 4 по 10 мая. 56 из них произошли в жилье, 124 раза подразделения выезжали на тушение сухой травы и мусора. Три человека были спасены, сообщает ГУ МЧС России по региону.

К ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий пожарно-спасательные подразделения за прошедшую неделю привлекались 43 раза, оказывалась помощь по деблокировке пострадавших, отключеню аккумуляторной батареи, смыву ГСМ с проезжей части.

По данным МЧС, количество пожаров ежегодно увеличивается в весенне-летний период. Основные причины возгораний - неосторожное обращение с огнем, сжигание сухой травы, разведение костров, неосторожность при курении, при обращении с бытовыми электрическими приборами.

Единый телефон пожарных и спасателей - 01 или 101.