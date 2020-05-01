Семьи с детьми получат дополнительную поддержку, заявил Путин

Президент России Владимир Путин сообщил, что принят новый пакет мер по поддержке российской экономики и граждан в условиях пандемии коронавируса. Об этом глава государства сообщил во время обращения к россиянам, передает РИА Новости.

Нуждающиеся семьи с детьми смогут разово получить около 33 тыс. рублей на ребенка уже в июне сразу за полгода.

Детские пособия увеличат с 3 тыс. 375 рублей в два раза.

С 1 июня будет произведена единоразовая выплата в 10 тысяч рублей на каждого ребенка с 3 до 15 лет включительно.

Владимир Путин предложил установить ежемесячную выплату для семей с детьми в размере пять тысяч рублей, ею можно воспользоваться с апреля.

С 1 июня запустят специальную кредитную программу на выплату зарплат сотрудникам в рамках поддержки рынка труда: если компания сохранит занятость на уровне 90%, весь кредит и проценты по новой программе спишут. Ставка по новым кредитам для поддержки занятости составит 2%.

Путин поручил полностью списать налоги и страховые взносы малого и среднего бизнеса, пострадавшего от пандемии, за II квартал. Рассчитвывать на эту меру смогут 1,5 млн предприятий.

Самозанятым вернут налог за 2019 год.