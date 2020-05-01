Около сорока огнеборцев тушили пожар в нежилом строении в Тюмени

| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области (архив) | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области (архив)

Около 40 пожарных боролись с пламенем, охватившим нежилое строение на ул. Республики 206, стр.11, в Тюмени 11 мая.

Вызов поступил в 17 часов 38 минут. Горело нежилое строение размерами 7,8 на 11 метров.

"Работали два звена газодымозащитной службы, 37 человек личного состава и 12 единиц техники. Возгорание ликвидировали в 19 часов 45 минут", – рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Тюменской области.

Площадь возгорания составила 85 квадратных метров. Причина – короткое замыкание электропроводки.

Инна Пахомова