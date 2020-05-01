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Одного человека спасли и пятерых эвакуировали на пожаре в Тюменском районе

Происшествия, 10:55 12 мая 2020

ГУ МЧС России по Тюменской области (архив) | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области (архив)

Одного человека спасли и пятерых эвакуировали на пожаре в пос. Новотарманский в Тюменском районе 11 мая.

Вызов поступил в 17 часов 38 минут. Произошло возгорание в однокомнатной квартире пятиэтажного дома № 52 на ул. Центральная.

"На месте работало одно звено газодымозащитной службы. В тушении огня принимали участие 11 человек личного состава. Из зоны воздействия опасных факторов спасен один человек. Эвакуировали пять человек", – рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Тюменской области.

Пожар ликвидировали в 18 часов 40 минут.

Огонь повредил внутреннюю отделку на площади 20 квадратных метров. Возгорание могло произойти из-за короткого замыкания электропроводки.

Инна Пахомова

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# ГУ МЧС России по Тюменской области , пожары

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