Одного человека спасли и пятерых эвакуировали на пожаре в Тюменском районе
Одного человека спасли и пятерых эвакуировали на пожаре в пос. Новотарманский в Тюменском районе 11 мая.
Вызов поступил в 17 часов 38 минут. Произошло возгорание в однокомнатной квартире пятиэтажного дома № 52 на ул. Центральная.
"На месте работало одно звено газодымозащитной службы. В тушении огня принимали участие 11 человек личного состава. Из зоны воздействия опасных факторов спасен один человек. Эвакуировали пять человек", – рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Тюменской области.
Пожар ликвидировали в 18 часов 40 минут.
Огонь повредил внутреннюю отделку на площади 20 квадратных метров. Возгорание могло произойти из-за короткого замыкания электропроводки.
Инна Пахомова