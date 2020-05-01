Один человек пострадал в ДТП с лосем на трассе Тюмень – Ханты-Мансийск

| Фото: Станция скорой медицинской помощи Тюмени (архив) | Фото: Станция скорой медицинской помощи Тюмени (архив)

Автомобиль Lada Granta сбил лося на трассе Тюмень – Ханты-Мансийск 11 мая. Пострадал пассажир. ДТП произошло в 21 час 20 минут на 220-м километре.

"Когда на дороге появился лось, водитель автомобиля Lada Granta не успел среагировать", – рассказала корреспонденту информагентства "Тюменская линия" начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения областного управления ГИБДД Анжела Борисова.

В результате ДТП пассажир 1987 года рождения был доставлен в больницу с травмами. Он не госпитализирован.

Инна Пахомова