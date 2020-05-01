В Тюмени на Червишевском тракте погиб велосипедист

| Фото: УМВД России по Тюменской области (архив) | Фото: УМВД России по Тюменской области (архив)

Велосипедист 1961 года рождения погиб на Червишевском тракте в Тюмени 11 мая. Авария произошла в 7 часов 45 минут в районе дома № 29.

"По предварительным данным, мужчина 1961 года рождения на велосипеде пересекал проезжую часть по пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора. На велосипедиста наехал автомобиль Mazda III, мужчина погиб", – рассказала корреспонденту информагентства "Тюменская линия" начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения областного управления ГИБДД Анжела Борисова.

Обстоятельства происшествия выясняются.

Инна Пахомова