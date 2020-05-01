В Тобольске перенесли дату отключения горячей воды

| Фото: администрация Тобольска во ВКонтакте | Фото: администрация Тобольска во ВКонтакте

Решение о переносе даты отключения горячей воды на 1 июня принято администрацией Тобольска и компанией СУЭНКО 12 мая.

Об этом в своем аккаунте в Instagram написал глава города Максим Афанасьев.

Ранее жителей Тобольска предупреждали об отключении горячего водоснабжения с 12 мая.

"Сегодня приняли с компанией СУЭНКО решение о переносе даты отключения горячей воды на 1 июня. В первую очередь это связано с продлением режима самоизоляции и многочисленными просьбами тоболяков. В свою очередь огромная просьба – оставаться дома! Ситуация с заболевшими, как в России так и в нашем регионе, не улучшается", - сказал Афанасьев.

В Тобольске в моногоспитале для заболевших новой коронавирусной инфекцией находится 69 человек, из низ пятеро - тоболяки. Всего с начала эпидемии в Тобольске заболело шесть человек.

"Только тщательное соблюдение всех рекомендаций и ответственное отношение каждого из нас поможет быстрее и с наименьшими потерями выйти из пандемии", - уверен глава Тобольска.

Анжела Лебедева