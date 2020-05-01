Расселенный дом горел на улице Камчатская в Тюмени

| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области (архив) | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области (архив)

Расселенный двухэтажный дом потушили на ул. Камчатская в Тюмени 13 мая. Вызов поступил в 5 часов 5 минут. Горел нежилой двухэтажный деревянный дом № 97.

Огнеборцы были на месте в 5 часов 11 минут. "На месте работали семь спецмашин, 21 человек личного состава. Пожар локализовали в 5 часов 41 минуту. Открытое горение ликвидировали в 5 часов 52 минуты", – рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Тюменской области.

Площадь возгорания составила 300 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет. Причина и ущерб устанавливаются.

Инна Пахомова