Студентам техникумов и колледжей предлагают выиграть коворкинг от областного студсовета

| Фото: студенческий совет Тюменской области | Фото: студенческий совет Тюменской области

Продолжается прием заявок на конкурс "Точка", в котором могут принять участие команды ссузов региона, сообщает студенческий совет Тюменской области.

Заявки принимают до 18 мая в группе студсовета. К участию допускаются студенческие команды техникумов и колледжей в составе минимум из трех человек. С 19 по 24 мая студенты должны выложить на страницах соцсетей видеоролик с подробным ответом на вопрос, зачем студентам их учебного заведения нужен коворкинг. Пятерых победителей выберет жюри с 25 по 31 мая. Дополнительные баллы в рейтинге добавит онлайн-голосование, которое также пройдет в группе студсовета.

Команду-победителя наградят оформлением коворкинга в корпусе ее учебного заведения от областного студенческого совета. Награждение пройдёт в формате онлайн в начале июня.

"Если бы такой проект существовал, когда я учился в техникуме и горел его благоустройством, было бы здорово! Я хотел, чтобы у студентов было свое творческое пространство, где они могли бы проявлять инициативу без помощи педагогов и администрации, общаться и готовиться к мероприятиям. Я шел в студенческий совет, чтобы реализовать эту идею", – рассказал член студсовета и руководитель проекта Радик Хуснутдинов.

Напомним, "Точка" – это проект, который получил поддержку губернатора региона Александра Моора в конце 2018 года вместе с остальными проектами студсовета. Он уникален тем, что направлен исключительно на студентов колледжей и техникумов Тюменской области. Главная цель проекта – дать студентам ссузов возможность проявить свои творческие способности и наградить их специальным пространством, коворкингом, для учебы, вдохновения и создания новых событий.