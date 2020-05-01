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Пьяная тюменка воткнула тестю в грудь кухонный нож

Происшествия, 13:43 13 мая 2020

УМВД России по Тюменской области | Фото: УМВД России по Тюменской области

Тюменские полицейские по горячим следам задержали девушку, подозреваемую в причинении тяжкого вреда здоровью. По версии следствия, тюменка ранила тестя кухонным ножом, сообщает городское УМВД.

Информация о мужчине, доставленном в больницу с ножевым ранением, поступила в полицию из медицинского учреждения.

Наряд патрульно-постовой службы по горячим следам задержал подозреваемую. Стражи правопорядка доставили в отдел полиции 23-летнюю ранее судимую местную жительницу. Установлено, что в день преступления девушка распивала спиртное со своим супругом. В это время домой вернулся тесть, также находившийся в нетрезвом состоянии.

Потерпевший оскорбил молодую пару, и злоумышленница, схватив кухонный нож, нанесла родственнику проникающее ранение в грудную клетку. После этого девушка покинула квартиру.

Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

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# поножовщина , уголовное дело

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