Дачные автобусы в Тюмени выйдут на маршруты 14 мая
| Фото: tyumen-city.ru
Транспортное обслуживание садовых обществ Тюмени сезонными маршрутами начнется 14 мая, сообщает Тюменьгортранс.
На маршруты выйдут автобусы №№ 97, 98, 99, 100-к, 119, 124, 128, 128-к, 129, 134, 138, 140, 142, 143, 144, 146, 148, 149, 152, 153, 157, 158.
Расписание для пассажиров общественного транспорта доступно на сайте Тюменьгортранс, а также в мобильном приложении "Тюмень. Транспорт" и по бесплатному телефону информационно-справочной службы 8-800-250-0722.