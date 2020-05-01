Соляную комнату оборудуют в оздоровительном лагере Казанского района

| Фото: Галины Пиджаковой | Фото: Галины Пиджаковой

Соляная комната появится в корпусе детского оздоровительного лагеря "Березка" в с. Ильинка Казанского района. Ремонт помещения уже начался. К 20 мая она будет готова.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщила директор лагеря "Березка" с. Ильинка Казанского района Галина Пиджакова.

В 2020 году лагерь отмечает 55 лет. Он представляет собой один большой корпус на 72 места. Для улучшения пребывания детей, укрепления их здоровья решено было организовать соляную комнату.

"Депутаты Тюменской областной и районной дум помогли району в вопросе открытия соляной комнаты, выделили средства. Сейчас рабочие занимаются отделкой стен, окна, устанавливают оборудование. К 20 мая должны запустить. Она будет находиться в корпусе на первом этаже, где располагаются административные кабинеты, а на втором этаже спальные места", - говорит директор лагеря.

В лагере "Березка" начался косметический ремонт: рабочие красят, белят стены, пол. Ведется ремонт кровли. "Средства на это выделили администрация района и Ассоциация лагерей Тюменской области "Мы вместе" под руководством Ларисы Владимировны Шиловой, - сказала директор лагеря. - В декабре 2019 года на средства районного бюджета во всем корпусе были заменены окна на новые пластиковые. Кроме того, уже подписаны документы на обновление скалодрома и замену межкомнатных дверей в корпусе".

По словам Галины Пиджаковой, в прошлые года в лагере всегда было три оздоровительных сезона. Первый начинался уже с 6 июня. В этот раз, скорее всего, отмечает директор заведения, первой смены не будет из-за режима повышенной готовности.

"Продолжительность смен – 21 день. Трудоустраиваем на сезон отдыха 20-25 несовершеннолетних детей – это помощники вожатых, временно на работу берем кухонных работников, вожатых, воспитателей, спортинструкторов – 15 человек. В этом году первой смены, скорее всего, не будет. Но дети звонят, поддерживают нас, мечтают о лете и отдыхе в нашем лагере", - говорит Галина Пиджакова.

25 мая в лагере пройдет обработка территории от вредоносных насекомых. Она будет проходить ежемесячно. Как заметила директор лагеря "Березка", в этот раз уже приобретены для работников и отдыхающих школьников антисептики, дозаторы установлены. Осталось закупить маски.

Анжела Лебедева