Стартовал набор в детскую школу иссскуств Тюменского института культуры

| Фото: Детской школы искусств "Этюд" | Фото: Детской школы искусств "Этюд"

Набор учащихся на 2020-2021 учебный год в детскую школу искусств Тюменского государственного института культуры объявило учебное заведение.

За счет бюджетных средств откроется прием в первые классы на программы: "Инструментальное (вокальное) музицирование", "Фортепиано", "Виолончель, скрипка", "Труба, флейта, кларнет", "Гармонь, баян, аккордеон, балалайка, домра", "Хоровое пение", "Хореографическое творчество", "Изобразительное искусство" и "Живопись".

Откроется также прием в подготовительный класс на платное обучение на эстрадное пение, живопись и в класс без специализации.

Заявления принимаются с 12 мая по 26 июня и с 25 августа по 10 сентября 2020 года.

Подробности здесь.