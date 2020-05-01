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Стартовал набор в детскую школу иссскуств Тюменского института культуры

Общество, 08:09 18 мая 2020

Детской школы искусств "Этюд" | Фото: Детской школы искусств "Этюд"

Набор учащихся на 2020-2021 учебный год в детскую школу искусств Тюменского государственного института культуры объявило учебное заведение.

За счет бюджетных средств откроется прием в первые классы на программы: "Инструментальное (вокальное) музицирование", "Фортепиано", "Виолончель, скрипка", "Труба, флейта, кларнет", "Гармонь, баян, аккордеон, балалайка, домра", "Хоровое пение", "Хореографическое творчество", "Изобразительное искусство" и "Живопись".

Откроется также прием в подготовительный класс на платное обучение на эстрадное пение, живопись и в класс без специализации.

Заявления принимаются с 12 мая по 26 июня и с 25 августа по 10 сентября 2020 года.

Подробности здесь.

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# детская школа искусств , Тюменский институт культуры

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