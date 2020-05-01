Пожар на улице Газовиков в Тюмени потушили до прибытия огнеборцев

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Стали известны подробности пожара на ул. Газовиков в Тюмени 14 мая. Горел поддон с битумом.

"Загорелся поддон с битумом. Ликвидация – до прибытия подразделений. Сами потушили", – рассказал корреспонденту информагентства "Тюменская линия" начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Тюменской области Сергей Юсько.

Ранее в пресс-службе ведомства сообщили, что вспыхнула крыша новостройки на ул. Газовиков. Подразделения МЧС помчались на место происшествия. Дым от пожара был виден в центре Тюмени.

Инна Пахомова